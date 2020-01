Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SPIE : mise en place d'un outil chez Siemens RE Cercle Finance • 13/01/2020 à 11:14









(CercleFinance.com) - SPIE annonce ce jour avoir fourni à son client historique Siemens Real Estate l'outil numérique de reporting développé en interne 'Smart FM'. 'Reposant sur l'outil Salesforce, Smart FM garantira à l'avenir un aperçu transparent et actualisé des chiffres clés de performance contractuellement convenus. Des tableaux de bord afficheront de manière transparente aux utilisateurs les principales données de performance de SPIE', explique le groupe. L'outil de reporting est utilisé chez Siemens Real Estate depuis fin octobre.

Valeurs associées SPIE Euronext Paris -0.79%