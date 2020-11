Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie : marier vidéoprotection et intelligence artificielle Cercle Finance • 09/11/2020 à 10:25









(CercleFinance.com) - SPIE CityNetworks, filiale française du groupe SPIE, innove en intégrant l'intelligence artificielle à ses dispositifs de vidéoprotection. SPIE CityNetworks intervient déjà sur toute la chaîne de valeur, de la conception à la réalisation, sans oublier l'exploitation et la maintenance de réseaux de caméras. Les techniques d'intelligence artificielle rendent désormais possible le dévelop­pement d'algorithmes capables de traiter des volumes importants de données, d'analyser les images et de détecter tout type d'évènement sur la voie publique. Elles permettent notamment de réduire la durée de la recherche et de l'extraction d'images dans les historiques de vidéoprotection et d'accélérer les enquêtes.

Valeurs associées SPIE Euronext Paris +0.53%