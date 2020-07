Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie-Marge D'EBITA Du S2 2020 Attendue En Retrait Par Rapport Au Niveau Du S2 2019 (7,0%) Ne Dépassant Pas 50 Points De Base Reuters • 29/07/2020 à 07:04









29 juillet (Reuters) - Spie SA SPIE.PA a annoncé mercredi dans un communiqué: * QUE LA PRODUCTION A RECULÉ DE 6,8% AU S1, À 3,02 MILLIARDS D'EUROS (-9% EN DONNÉES ORGANIQUES) * QUE SUR LE SEUL T2, LA PRODUCTION S'EST CONTRACTÉE DE 17,1% EN DONNÉES ORGANIQUES * QUE SON EBITA A ATTEINT 93,3 MILLIONS D'EUROS AU S1, REPRÉSENTANT 3,1% DE LA PRODUCTION (CONTRE 4,8% AU S1 2019) * QUE SON ACTIVITÉ ÉTAIT ACTUELLEMENT PROCHE DE LA NORMALE * QUE SA PRODUCTION DU S2 2020 ÉTAIT ATTENDUE À UN NIVEAU PROCHE DE CELUI DU S2 2019 SUR UNE BASE ORGANIQUE * QUE LA MARGE D'EBITA DU S2 2020 ÉTAIT ATTENDUE EN RETRAIT PAR RAPPORT AU NIVEAU DU S2 2019 (7,0%) NE DÉPASSANT PAS 50 POINTS DE BASE Pour plus de détails, cliquez sur [ SPIE.PA ] (Rédaction de Paris)

Valeurs associées SPIE Euronext Paris +0.30%