Spie: marché public reconduit avec la collectivité paloise

(CercleFinance.com) - Spie a annoncé mardi le renouvellement de sa collaboration avec la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées (CAPBP) dans le cadre de la signature d'un nouveau marché public.



D'après le groupe d'ingénierie, l'exploitation et la digitalisation des bâtiments de la collectivité territoriale devraient permettre une réduction de plus de 20% des consommations d'énergie de la communauté d'agglomération d'ici à la fin du contrat, prévue en 2028.



Spie prévoit notamment de réaliser des travaux en vue d'une meilleure régulation des consommations d'énergie grâce à l'usage du numérique, ainsi que des rénovations des installations de chauffage et de ventilation.



La ville de Pau et la communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées, qui collaborent avec Spie depuis dix ans, ont pour objectif de parvenir à la neutralité carbone à l'horizon 2040.





