Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie : léger relèvement de l'objectif de marge d'EBITA information fournie par Cercle Finance • 05/11/2021 à 08:45









(CercleFinance.com) - Pour l'ensemble de l'année 2021, Spie table sur une production consolidée égale ou supérieure au niveau de 2019, ainsi que sur une marge d'EBITA supérieure au niveau de 2019, à 6,1%, et non plus 'au niveau de 2019 : 6%'. L'EBITA du groupe de services multi-techniques s'est établi à 269,9 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2021, en hausse de 42,3%, faisant ressortir une marge de 5,4%, supérieure de 140 points de base à celle enregistrée sur la même période de 2020. La production s'est élevée à 5,03 milliards d'euros, en hausse de 6,2% par rapport aux neuf premiers mois de 2020. La croissance organique s'est établie à +5,6%, l'impact des changements de périmètre a été de +0,9% et l'effet de change, de -0,2%.

Valeurs associées SPIE Euronext Paris -2.06%