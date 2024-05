Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Spie: le déploiement de l'IA générative accélère information fournie par Cercle Finance • 23/05/2024 à 11:32









(CercleFinance.com) - Spie a annoncé jeudi qu'il était en train d'accélérer la diffusion de l'intelligence artificielle (IA) générative auprès de ses clients comme de ses employés, notamment par le biais d'une collaboration avec la start-up française Mistral AI.



Le groupe d'ingénierie français indique que sa filiale de services numériques ICS développe actuellement des 'assistants métiers spécialisés', dont l'un a été testé avec succès chez un client et mis en production pour deux d'entre eux.



En interne, Spie ICS a mis à disposition de ses collaborateurs une interface d'accès à un grand modèle de langage (LLM) généraliste garantissant la sécurité des données de l'entreprise.



Cette dernière baptisée 'IA pour tous' - qui permet d'analyser ou de générer du texte ou du code en prenant en compte les pièces-jointes - est déjà utilisée par 400 utilisateurs uniques mensuels, soit 12% de ses effectifs.



Forte de cette expérience, Spie ICS dit avoir formé neuf de ses clients à l'IA générative lors de comités d'innovation, deux d'entre eux testant aujourd'hui son modèle d''IA pour tous'.



Le groupe de services multi-techniques dit en parallèle collaborer avec Mistral AI, dont il a déjà déployé les modèles pour ses propres usages, ainsi que pour l'un de ses clients.





