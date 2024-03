Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Spie: la filiale hollandaise s'associe à IFS Ultimo information fournie par Cercle Finance • 13/03/2024 à 16:40









(CercleFinance.com) - Spie fait savoir que sa filiale SpieNederland et IFSUltimo, leader en logiciel de gestion des actifs d'entreprise (Enterprise Asset Management ou EAM), ont uni leurs forces pour améliorer la gestion et la maintenance des actifs physiques de leurs clients.



Désormais, l'entité opérationnelle Maintenance Solutions de SPIENederland s'associe à IFSUltimo, en intégrant l'EAM pour ses opérations de maintenance aux Pays-Bas.



L'entité opérationnelleMaintenance Solutionsde SPIE aux Pays-Bas s'est fixé comme objectif d'aider ses clients à améliorer la performance de la maintenance dans les domaines clés de leurs activités.



'Ce partenariat avec IFSUltimo nous permettra de renforcer notre expertise des logiciels EAM. Nous unissons nos forces pour que nos clients bénéficient de tous les atouts que nos deuxentreprises peuvent apporter', a commenté LesleyFraats, responsable du développement commercial chez SPIENederland.





