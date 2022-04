Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie: la Bourse salue les résultats et les perspectives information fournie par Cercle Finance • 29/04/2022 à 09:40









(CercleFinance.com) - Spie affiche la deuxième plus forte hausse de l'indice SBF 120 vendredi suite à la publication de robustes résultats pour son premier trimestre et de perspectives plutôt encourageantes.



Le groupe de services multi-techniques destinés aux secteurs de l'énergie et des communications dit avoir enregistré une 'solide' croissance organique au premier trimestre et continué à améliorer ses marges.



Sa croissance organique a atteint 3,3% sur les trois premiers mois de l'année, un niveau conforme aux objectifs annuels.



L'Ebita ressort, lui, à 70,4 millions d'euros, soit une hausse de 17,7% par rapport à la même période de 2021, donnant une marge d'Ebita de 3,9%, en progression de 20 points de base d'une année sur l'autre.



Ses perspectives demeurent inchangées, le groupe d'ingénierie tablant toujours sur une croissance organique d'au moins 3% cette année.



Spie, qui tient sa réunion d'investisseurs aujourd'hui, a également livré ses objectifs pour la période 2023-2025 à l'occasion.



Sur cette période, le groupe vise une croissance organique moyenne d'au moins 4% par an, assortie d'une progression de sa marge d'Ebita qui devrait atteindre 6,7% à horizon 2025.



En Bourse, Spie signait un gain de l'ordre de 3,5% vendredi matin. Son repli depuis le début de l'année se limite autour de 3%, alors que le SBF 120 a cédé près de 9% dans l'intervalle.





