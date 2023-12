Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Spie: intégration d'une solution informatique pour l'ACMS information fournie par Cercle Finance • 14/12/2023 à 11:05









(CercleFinance.com) - Spie ICS, la filiale française de services numériques de Spie, annonce un contrat pour conseiller et accompagner l'ACMS dans sa transformation numérique, via l'intégration d'une plateforme ITSM/ESM avec son partenaire EasyVista.



Cette solution permet à l'ACMS, le plus grand service de prévention et de santé au travail interentreprises de France, d'intégrer ses processus informatiques de gestion des services au sein d'un outil de pilotage, agile et performant.



Le projet d'intégration a été lancé en début d'année 2023. Au-delà de l'intégration de la solution, les équipes de Spie ICS assureront la maintenance des installations sur les cinq prochaines années afin de garantir leur performance.





