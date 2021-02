Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie : installe une station de recharge rapide en Allemagne Cercle Finance • 04/02/2021 à 14:56









(CercleFinance.com) - Spie annonce avoir installé un nouveau parc de recharge rapide composé de 6 bornes d'une puissance maximale de 350 kW au centre commercial deDetmeroderMarkt, à Wolfsburg (Allemagne). Spie avait été sélectionné pour ce projet par Ionity - une joint-venture entre BMWGroup, Ford Motor Company, HyundaiMotorGroup, Mercedes Benzet VolkswagenGroup . Une autre station doit aussi être installée par Spie au niveau du parcAllerpark, toujours pour le compte de Ionity, indique Spie qui précise en outre que tout véhicule électrique compatible avec la norme de recharge européenneCCS sera rechargé avec de l'énergie 100% renouvelable.

SPIE Euronext Paris +0.26%