Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie: installation d'une sous-station en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 30/08/2023 à 12:17









(CercleFinance.com) - Spie a annoncé mercredi avoir été retenu pour planifier et réaliser une sous-station électrique alimentée par différentes installations d'énergie renouvelable dans la région allemande de Parchim, au nord-est du pays.



Dans un communiqué, le groupe d'ingénierie français explique que la société Wemag Netz a décidé de regrouper la puissance de différentes installations de la région en une seule sous-station.



Très venteuse, la région de Parchim est l'une des principales zones de développement des énergies renouvelables d'Allemagne, ce qui nécessite une augmentation de la tension des infrastructures en vue de transporter l'électricité vers les consommateurs, parfois sur de longues distances.



La mise en service de cette sous-station est prévue pour le printemps 2024.





Valeurs associées SPIE Euronext Paris +0.15%