Spie: hausse de 29% du résultat net ajusté semestriel

(CercleFinance.com) - Spie annonce un résultat net ajusté en hausse de 28,9% à 157,6 millions d'euros au titre du premier semestre 2024, avec une marge d'EBITA en progression de 30 points de base à 5,6%, pour une production en hausse de 14,4% à 4,7 milliards (+5,8% en organique).



'Le semestre a été particulièrement intense en termes d'acquisitions', souligne le PDG du groupe de services multi-techniques, Gauthier Louette. 'Les acquisitions bolt-on restent au coeur de notre stratégie et l'intégration des récentes acquisitions est en bonne voie'.



Pour 2024, Spie prévoit maintenant une marge d'EBITA d'au moins 7% de la production, soit une progression minimum de 30 points de base, tout en laissant inchangée son hypothèse d'une 'poursuite de la croissance organique, à un rythme inférieur à celui de 2023'.





