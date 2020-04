Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie : hausse de 2,6% de l'EBITA au 1er trimestre Cercle Finance • 29/04/2020 à 08:57









(CercleFinance.com) - Spie publie au titre des trois premiers mois de 2020 un EBITA en hausse de 2,6% à 58,4 millions d'euros, soit une marge d'EBITA stable à 3,7% pour une production en croissance de 2,7% (+2,3% à change constant) à 1.597,3 millions. Le groupe de services multi-techniques indique que les impacts du Covid-19 sont localisés principalement en France, fortement affectée par des mesures de confinement depuis mi-mars, mais n'observe pas d'impact matériel en Allemagne et aux Pays-Bas. À la lumière des développements, les objectifs annuels ont été suspendus fin mars. À ce jour, Spie n'est pas en mesure de fournir de nouveaux objectifs pour 2020, l'impact de la crise liée au Covid-19 sur ses résultats ne pouvant être estimé avec précision.

Valeurs associées SPIE Euronext Paris +9.43%