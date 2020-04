Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie grimpe en Bourse, les résultats du T1 jugés rassurants Reuters • 29/04/2020 à 10:56









PARIS, 29 avril (Reuters) - Spie SPIE.PA , groupe de services dans les domaines de l'énergie et des communications, s'envole mercredi en Bourse de Paris après une publication trimestrielle jugée rassurante à la fois sur les performances et le niveau de liquidités. A 10h45, l'action Spie monte de 11,05% à 12,96 euros, signant une des plus fortes hausses du SBF 120 .SBF120 et du Stoxx 600 .STOXX . Au premier trimestre, la production de Spie a augmenté de 2,7% à 1,6 milliard d'euros et reculé de seulement 0,2% à périmètre et changes constants. De son côté, l'Ebita est ressorti à 58,4 millions, en hausse de 2,6%, et la marge d'Ebita est restée stable, à 3,7%. "Les premiers impacts financiers de la crise liée au Covid-19, survenus dans la deuxième quinzaine de mars, ont été limités au niveau du groupe et ont principalement concerné la France, où nous anticipons un impact plus fort au deuxième trimestre", a indiqué le PDG Gauthier Louette, cité dans un communiqué. Les analystes de Jefferies soulignent que l'Ebita ressort 5% au-dessus du consensus et que la croissance organique et la marge d'Ebita ont mieux résisté que prévu. "L'incertitude à venir est forte mais le niveau élevé des liquidités disponibles est rassurant", jugent pour leur part les analystes d'UBS. Début 2020, Spie disposait d'une liquidité excédant 1,4 milliard d'euros, avec 867 millions d'euros de trésorerie nette et une ligne de crédit revolving non tirée de 600 millions d'euros. Cette ligne de crédit a été intégralement tirée à titre préventif en mars, a précisé le groupe, ajoutant n'avoir aucune échéance de dette avant 2023. (Blandine Hénault, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées SBF 120 Euronext Paris +0.29% SPIE Euronext Paris +11.23% STXE6 EUR P DJ STOXX -0.03%