SPIE : gare à la confirmation d'une cassure des 28,3E

(CercleFinance.com) - Après un triple-top sous 29,7E (les 14 juin, 3 et 13 juillet), SPIE bascule sous le petit support des 28,5E du 23 mai et direction de ce lui des 27,75E du 23 mai.

Mais plus fondamentalement, c'est surtout la cassure du support oblique des 28,3E qui peut faire la différence : c'est la base du canal haussier -un véritable funiculaire de près de +50% - amorcé vers 20,8E le 28 septembre 2022.

Les prochains supports se situent à 26,7E (ex-sommet du 3 mars) puis 25,3E ou 25E, l'ex-plancher des 17 et 20 mars.





Valeurs associées SPIE Euronext Paris -3.60%