Spie : 'gap' au-dessus de 14,45E, grimpe vers 15,3E

(CercleFinance.com) - Spie ouvre un 'gap' au-dessus de 14,45E et grimpe vers 15,3E, matérialisant une puissante reprise en 'V' sur le support des 13E et qui propulse le titre au-delà de la résistance majeure des 15E des 3 et 4 juin, 29 juillet et 10 août. Plus aucune résistance graphique avant les 16E désormais.

Valeurs associées SPIE Euronext Paris +4.46%