Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie : gagne 2%, un analyste maintient son conseil information fournie par Cercle Finance • 22/09/2021 à 17:09









(CercleFinance.com) - Spie gagne près de 2% à Paris, porté par une analyse de Stifel qui a confirmé aujourd'hui son conseil 'achat' sur le titre, avec un objectif de cours de 24 euros, après que Spie a présenté d'ambitieux objectifs ESG en début de semaine, à l'occasion de sa journée des investisseurs (CMD). Spie s'attend par ailleurs à ce que les plans de relance français (rénovation des bâtiments publics) et allemand (développement d'infrastructures de recharge et du marché de l'hydrogène) contribuent entre +0,5% et +1,5% à sa croissance organique annuelle. 'Nous croyons que cela devrait conduire à une réévaluation du cours des actions', livre l'analyste. 'Globalement, nous ressortons de cette journée des investisseurs avec la conviction que Spie soutient et bénéficie de la transition énergétique', conclut le broker. Rappelons par ailleurs que Spie a annoncé aujourd'hui la signature d'un contrat dans le nord-ouest de l'Allemagne avec EWE Netz et présenté une solution digitale inédite de mesure de la qualité de l'air, répondant aux préoccupations de nombreux clients en cette période de crise sanitaire.

Valeurs associées SPIE Euronext Paris +1.95%