Spie: fin de travaux sur le campus de l'EM Lyon

(CercleFinance.com) - Spie Building Solutions annonce la finalisation de ses travaux pour le campus de nouvelle génération de l'EM Lyon, permettant la réinstallation de cette école de management au coeur du 7e arrondissement de la ville de Lyon, pour la rentrée 2024.



Pour ces travaux, qui ont commencé en avril 2022 et se sont achevés fin octobre 2023, la société a proposé une offre en macro-lot, combinant ses expertises en génie climatique et en génie électrique afin de contribuer à limiter l'impact écologique du nouveau bâtiment.



Spie ICS, également filiale de Spie France, a remporté la gestion de l'intégration et la maintenance des infrastructures LAN, Wi-Fi et firewalls. Cette mission s'effectuera lors de la deuxième phase des travaux de ce nouveau campus.





