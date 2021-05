Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie : fait l'acquisition de Valorel Cercle Finance • 17/05/2021 à 18:15









(CercleFinance.com) - Spie a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Valorel, en France, un acteur de référence en matière de chaudronnerie inoxydable et de tuyauterie industrielle en région Rhône Alpes. La société intervient dans des secteurs à forte contrainte technique et/ou réglementaire, dans les process liquides et pâteux, notamment pour les industries pharmaceutiques et cosmétiques. En faisant l'acquisition de Valorel, Spie se renforce sur l'un de ses marchés stratégiques en proposant une offre clé en main au plus près de ses clients. Avec 25 collaborateurs hautement qualifiés, Valorel a généré un chiffre d'affaires d'environ 5 millions d'euros en 2020.

