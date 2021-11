Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SPIE : étonnant renversement de vapeur sous 22E information fournie par Cercle Finance • 11/11/2021 à 12:03









(CercleFinance.com) - SPIE inverse brutalement la vapeur, au lendemain d'un signal technique très positif : le cours (+7,3%) avait pulvérisé la résistance des 21,6E des 12/03 puis 29/04 13/10 et 8/11. Le titre bondissait au-delà des 22,7E et le voici qui retombe vers 21,75E: ce scénario ressemble à un 'bull-trap' mais la tendance haussière reste valide au-dessus du support oblique des 21E, et l'objectif moyen terme demeure situé un peu au-delà de 24E.

Valeurs associées SPIE Euronext Paris -4.40%