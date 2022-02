Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie: entrée à son capital du fonds Lac1 information fournie par Cercle Finance • 08/02/2022 à 08:18









(CercleFinance.com) - Spie fait part de l'entrée à son capital du fonds Lac1, géré par Bpifrance pour le compte d'investisseurs, quatrième investissement réalisé par ce fonds depuis sa création fin 2020, et qui lui permet de détenir 5% du capital du groupe de services multi-techniques.



'Avec cette prise de participation, Lac1 affirme sa confiance dans la stratégie actuellement menée par le groupe Spie ainsi que son soutien au développement de la transition énergétique et la transformation numérique', explique-t-il.



Le conseil d'administration de Spie a décidé de coopter Bpifrance, en tant que représentant de Lac1, comme administrateur du groupe, nomination qui sera ensuite soumise à ratification par la prochaine AG du groupe, le 11 mai.





Valeurs associées SPIE Euronext Paris +1.85%