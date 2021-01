Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie : élu 'Top Employer' en Belgique pour la 14e fois Cercle Finance • 25/01/2021 à 16:07









(CercleFinance.com) - La filiale de Spie, Spie Belgium, se dit ' fière' d'avoir été désignée 'Top Employer' pour la quatorzième fois -dont onze années consécutives- par Top Employers Institute, un organisme de certification international qui reconnaît l'excellence des pratiques de gestion des ressources humaines des entreprises. 'Nous nous sommes démarqués de manière significative dans le développement du leadership dans notre entreprise avec la mise en place des principes de leadership, d'un modèle de compétences attendues et d'un programme de formation pour nos leaders ', détaille Annik Vandeputte, responsable du développement des ressources humaines chez Spie Belgium.

Valeurs associées SPIE Euronext Paris -3.23%