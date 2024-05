Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Spie: directrice RSE nommée pour la filiale française information fournie par Cercle Finance • 15/05/2024 à 14:57









(CercleFinance.com) - Le groupe des services multi-techniques Spie annonce la nomination d'Ingrid Jouve au poste de directrice RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) et de membre du comité de direction de sa filiale française.



Au poste de directrice RSE, Ingrid Jouve a pour mission d'accélérer le déploiement de la stratégie RSE de Spie France qui 'permettra à l'entreprise d'être en première ligne pour accompagner les plans de transition climatique de ses clients'.



Après plus de 10 ans au sein du groupe Eiffage sur des postes en lien avec la politique de développement durable de l'entreprise, elle était depuis 2018 directrice RSE, qualité et environnement chez Bouygues Energies Services (devenu Equans).





Valeurs associées SPIE Euronext Paris -0.17%