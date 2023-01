Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie: développe un système d'alimentation en hydrogène information fournie par Cercle Finance • 18/01/2023 à 14:51









(CercleFinance.com) - Spie fait savoir que sa filiale allemande, SPIE Deutschland & Zentraleuropa, conçoit un nouveau régulateur de pression de gaz permettant de créer des mélanges gazeux pouvant contenir jusqu'à 100% d'hydrogène afin d'alimenter des processus industriels.



Ce système est destiné à aider un client -un fabricant d'articles d'hygiène basé à Mayence- à réduire le niveau de ses émissions de CO2 et à augmenter la part d'hydrogène dans ses processus de production.



Cette solution sera installée en collaboration avec Otto Pähler Rohrnetzbau und Energietechnik GmbH, avec qui SPIE entretient un partenariat de près de 30ans.





