Spie: deux nominations au sein de l'activité nucléaire information fournie par Cercle Finance • 05/12/2022 à 11:52

(CercleFinance.com) - Le groupe d'ingénierie français Spie a annoncé lundi la nomination de deux nouveaux directeurs au sein du comité de direction de sa filiale nucléaire.



Dans son communiqué, Spie indique que Corinne Figuereo a été nommée directrice des exigences qualité, santé, sécurité, sûreté, environnement et radioprotection de l'activité.



Cette diplômée de l'ESTP Paris était jusqu'ici directrice de l'innovation et de la transformation de Spie France.



Florent Robert va, lui, rejoindre la division en qualité de directeur opérationnel services au parc.



Chez Eras, une filiale du groupe Equans, il était directeur de l'ingénierie de spécialités après avoir travaillé pendant plus de 17 ans au sein du groupe parapétrolier Technip, où il s'occupait notamment de la conception et de la réalisation d'installations industrielles complexes dans le domaine pétrole-gaz.



Spie Nucléaire intervient dans les travaux neufs, la maintenance, les travaux sur sites en exploitation, et le démantèlement des installations nucléaires à travers ses métiers du génie électrique, génie mécanique, génie climatique et génie nucléaire.