Spie: deux contrats-cadres avec Vattenfall pour Correll

(CercleFinance.com) - Spie annonce que Correll, une entité de sa filiale internationale Spie Global Services Energy, a remporté deux contrats-cadres pluriannuels auprès de Vattenfall, l'un des plus grands producteurs et fournisseurs d'électricité et de chaleur en Europe.



Ce groupe, détenu à 100% par l'État suédois, a en effet choisi Correll pour la réalisation de tests et détection de défauts sur les réseaux de câbles d'interconnexion installés sur ses parcs éoliens offshore en Europe (hors Allemagne), pour une période initiale de cinq ans.



Première entité à intégrer sa division wind power nouvellement créée, Correll apporte à Spie Global Services Energy son expertise en génie électrique dans l'éolien offshore et renforce ainsi sa stratégie de diversification vers les énergies renouvelables.





