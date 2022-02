Spie désormais dans le collimateur d'Amber Capital ?

(AOF) - Spie gagne près de 3% mardi sur le marché parisien, à 21,50 euros par action, bénéficiant de rumeurs de presses selon lesquelles Amber Capital voudrait lancer une "campagne" à l'encontre de la société. En effet, selon des informations de BFM Business, "le fonds activiste tente de pousser l’entreprise à se vendre alors que son secteur des services à l’énergie est en pleine ébullition", notamment depuis le rachat d'Equans, la filiale d'Engie, par Bouygues pour 7,1 milliards d'euros et celui de Cobra par Vinci pour 4,9 milliards.

Avant qu'Equans ne soit à vendre, Spie avait déjà fait l'objet de plusieurs sollicitations de la part de groupes de BTP, dont Bouygues ou Eiffage. "Mais Gauthier Louette ne voulait pas vendre", confie une source proche de Bouygues à BFM, la stratégie du groupe de services pour l'énergie et les communications étant de rester indépendant.

L'illustre PDG de Spie devrait d'ailleurs être reconduit pour un quatrième mandat à la tête du groupe lors de la prochaine assemblée générale le 11 mai prochain. "Amber souhaite qu'il abandonne ses fonctions de directeur général et ne conserve que la présidence de Spie", explique toutefois BFM.

"Mais le fonds ne déposera pas non plus de résolutions en ce sens pour l'assemblée générale", ajoute le média, qui précise que le fonds souhaiterait malgré tout faire élire un "administrateur plus ouvert à ses idées de consolidation".

Amber, actionnaire de Spie à hauteur de 1% environ, s'est fendu d'un communiqué pour contester les intentions qui lui sont prêtées dans l'article de BFM Business. "Comme pour l'ensemble de ses participations, Amber Capital a initié un discours constructif et apaisé avec la direction de la société afin de discuter de la stratégie et des perspectives du groupe", explique le fonds.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Numéro un en Europe, créé en 1900, des services multi-techniques pour l’énergie et la communication, avec 4 % du marché ;

- Chiffre d’affaires de 6,6 Mds€ généré par les services mécano-électriques pour 36 %, les services technologiques et de communication pour 22 %, la gestion technique des installations pour 25% et la transmission pour 16 % ;

- Activité européenne, la France apportant 37 % des revenus, l'Allemagne et l'Europe centrale 36 %, le nord et l'ouest de l’Europe 21 %, le reste provenant de l'huile&pétrole et nucléaire ;

- Modèle d'affaires « Proximité, performance, responsabilité » fondé sur les acquisitions, la récurrence des revenus, la complémentarité des solutions axées sur la transition énergétique et numérique et concentré sur 4 marchés stratégiques : les villes « intelligentes » pour 38 % des revenus / les énergies pour 27 % / les bâtiments « efficients » et connectés pour 18 % / les services aux industries pour 17 % ;

- Capital éclaté entre la famille Peugeot (5,31 %) et les salariés (6,1 %), la Caisse de Dépôts et placements du Québec pour 5,03 %, Gauthier Louette étant PDG du conseil d'administration de 11 membres ;

- Bilan maîtrisé, avec une dette nette de 1,4 Md€, soit un effet de levier de 3 à fin juin 2021.

Enjeux

- Stratégie fondée sur l’offre de services à haute valeur ajoutée, la focalisation sur 4 métiers, la sélection rigoureuse des contrats et la croissance externe ;

- Stratégie d'innovation : axée sur la collecte et le traitement des données pour les bâtiments, les applications de réalité augmentée avec MAINTiv pour les équipements et les plateformes d'hypervision… et sur une veille active de l’offre chez les fournisseurs / supportée par des partenariats et des liens avec les start-up (IoT Valley dans le sud-toulousain) / générant 2,6 Mds€ de revenus par la plateforme Smart FM 360° et 1,3 Md€ par la création de nouvelles installations :

- Stratégie environnementale déployée dans le « cadre environnement » : réduction en 2025, de 25 % l’empreinte carbone des activités (vs 2019) / montée à 70 % (vs 41 % en 2020) la part des produits vendus contribuant à l’atténuation des désordres climatiques / 67 % des achat auprès de fournisseurs réduisant leur empreinte carbone ;

- Visibilité assurée par la récurrence des activités de maintenance (80 % des revenus) ;

- Risque industriel limité par la diversification des clients, le refus des grands contrats ponctuels et les plans de relance, favorables aux infrastructures énergétiques et d’information.

Défis

- Activité relativement encadrée par les réglementations européennes –sous-traitance, déchets électriques, marchés publics ;

- Après celle des 7 acquisitions réalisés à fin septembre (252 M€ de chiffre d’affaires cumulé), intégration du leader néerlandais des services multitechniques Worksphere (1,2 Md€ de revenus) ;

- A fin septembre, hausse de 6,2 % des revenus et de 42,3 % du bénéfice opérationnel.