Spie: des stations de recharge pour Nio aux Pays-Bas information fournie par Cercle Finance • 14/12/2022 à 12:01

(CercleFinance.com) - Spie a annoncé jeudi avoir installé aux Pays-Bas des stations de recharge 'futuristes' pour le compte du constructeur automobile chinois Nio.



Le groupe de services multi-techniques indique que sa filiale néerlandaise a été chargée de réaliser l'installation et l'ingénierie de deux stations de recharge dénommées 'Power Swap Stations' et basées sur une solution d'échange de batteries.



Une fois garée devant la station, la voiture entre automatiquement et de manière autonome dans l'installation, où la batterie est ensuite retirée et remplacée par une batterie pleine.



C'est Spie Nederland qui a pris en charge le raccordement électrique des deux stations d'Apeldoorn et Utrecht, tandis que Nio s'est occupé du câblage interne et de la mise en service.



Nio, qui s'implante progressivement sur les routes européennes, dit prévoir des ventes de véhicule dans toute le Vieux Continent.