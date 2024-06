Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Spie: des économies d'énergie réalisées pour RTE information fournie par Cercle Finance • 20/06/2024 à 11:25









(CercleFinance.com) - Spie a annoncé jeudi avoir fait diminuer de 25% la consommation d'énergie du siège régional Grand Est de RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité français.



Le groupe d'ingénierie explique avoir mis en place plusieurs initiatives afin de réduire la consommation énergétique du parc immobilier de l'opérateur, notamment sur son siège de Villers-lès-Nancy.



Au-delà de la réduction de la température moyenne à l'intérieur des bâtiments, Spie a imaginé un dispositif permettant de basculer en temps réel l'ensemble du site en consommation réduite.



L'entreprise indique avoir également procédé à la substitution des anciens matériels par des équipements plus performants et changement de l'éclairage de trois bâtiments pour des équipements LED.



Grâce à ces actions, la consommation d'énergie du siège régional de Villers-lès-Nancy a diminué de 25% par rapport à 2021.



Spie avait été choisi par RTE en 2022 dans le cadre d'un contrat de maintenance multi-technique de cinq ans portant sur 21 bâtiments, soit une surface totale de 82.500 m2, dont 20.000 m2 pour le siège seul.





