SPIE décroche un contrat avec Unipres

(AOF) - SPIE UK, filiale de SPIE, a signé un contrat de onze mois avec Unipres, un fabricant de pièces embouties pour l'industrie automobile. Dans le cadre des travaux d'extension de la phase 5, qui auront lieu dans l'usine de fabrication d'Unipres à Sunderland (Royaume-Uni), SPIE aura pour mission de fournir, d'installer et de mettre en service un système de détection incendie avec interface graphique.

