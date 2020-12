Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie : dans le vert sur des propos d'analyste Cercle Finance • 07/12/2020 à 13:40









(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Paris, Spie prend près de 1% avec des propos d'Oddo BHF qui réaffirme son opinion 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 19,5 à 23,5 euros sur le titre du groupe de services multi-techniques. 'Dans un contexte de crise sanitaire aigue, Spie démontre le caractère résilient de son activité et de ses marges. Elles devraient rejoindre leur niveau normatif dans le courant de l'année 2021', estime l'analyste. 'Le FCF restera soutenu permettant de rejoindre un ratio de levier fin 2021 de 2,5 fois. A moyen terme, Spie bénéficiera des plans de relance européen avec un fort potentiel ESG au regard de l'axe de l'efficacité énergétique', poursuit-il.

