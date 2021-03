Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie : dans le vert avec des propos d'analyste Cercle Finance • 24/03/2021 à 16:20









(CercleFinance.com) - Spie gagne 1% sur fond de propos d'Oddo BHF qui reste à 'surperformance' sur le titre avec un objectif de cours rehaussé de 23,5 à 25,7 euros, voyant le groupe 'confirmer sa capacité de rebond en 2021 et ce tant au niveau de son CA que de ses marges'. 'A moyen terme, le groupe dispose de leviers de croissance identifiés grâce à son exposition aux plans de relance européens', ajoute l'analyste, qui pointe aussi une 'excellente génération de FCF' et relève de 6% son BPA attendu pour 2021.

