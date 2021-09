Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie : croissance attendue grâce à la transition énergétique information fournie par Cercle Finance • 20/09/2021 à 10:27









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa journée Investisseurs 2021 dédiée aux enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), Spie affirme que 'la transition énergétique devrait soutenir sa croissance organique dans les années à venir'. 'La plupart des clients de Spie intensifient leurs efforts et leurs engagements en faveur de l'énergie décarbonée, de l'efficacité énergétique et de la mobilité durable, créant ainsi une dynamique de marché favorable pour les services multi-techniques', explique le groupe. Il s'attend donc à une augmentation de sa croissance organique dans les années à venir, par rapport aux niveaux historiquement enregistrés. La part de sa production alignée avec la taxonomie européenne devrait croitre de 41% en 2020 à environ 50% en 2025.

Valeurs associées SPIE Euronext Paris -2.00%