Spie: création d'une nouvelle division 'Wind Power'

(CercleFinance.com) - Spie fait savoir que sa filiale internationale Spie Global Services Energy va créer une nouvelle division opérationnelle 'Wind Power' dont Gianluca Petraccia assurera la direction.



Faisant suite à l'acquisition du groupe Correll, spécialisé dans l'éolien offshore, la création de cette nouvelle division illustre l'ambition de Spie Global Services Energy de devenir un acteur international majeur des services à l'énergie éolienne.



La mise en oeuvre de cette orientation stratégique doit permettre à Spie d'apporter 'une contribution substantielle' au marché des énergies renouvelables.



Spie Global Services Energy pourra compter sur une croissance significative et durable dans un secteur éolien en pleine expansion: de 2023 à 2027, la croissance annuelle moyenne du secteur devrait atteindre 15% avec une progression estimée totale de 680 GW; à l'horizon 2030 la capacité installée devrait dépasser les 2000 GW.





