Spie : cooptation d'une nouvelle administratrice

(CercleFinance.com) - Le Conseil d'administration annonce la cooptation de Sandrine Téran en qualité d'administratrice indépendante de SPIE SA. Sandrine Téran succédera à Sophie Stabile -qui quitte ses fonctions après six années de présence au sein du Conseil d'administration du Groupe- et rejoint également le comité d'audit du Conseil. La ratification de cette cooptation sera proposée à la prochaine assemblée générale le 12 mai 2021. Sandrine Téran, 52 ans, est diplômée en finance et fiscalité d'entreprise de l'Université Paris Dauphine. Après avoir travaillé chez Ipsen puis Euro Disney, Sandrine Téran a rejoint Eutelsat en 2000 en tant que directrice en charge de la fiscalité, du corporate finance et de l'audit interne. En 2008, elle intégrait le groupe Louis Dreyfus où elle allait occuper plusieurs postes clés notamment celui de responsable mondial fiscalité, de secrétaire général, de directrice financière monde, et de directrice générale de Louis Dreyfus Holding. Depuis 2017, Sandrine Téran exerce les fonctions de directrice financière du groupe Eutelsat (tout en ayant occupé le poste de directrice des systèmes d'information jusqu'en 2020).

Valeurs associées SPIE Euronext Paris -3.32%