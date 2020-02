Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie : cooptation d'une administratrice Cercle Finance • 11/02/2020 à 14:48









(CercleFinance.com) - Spie annonce que son conseil d'administration a décidé de coopter Elisabeth Van Damme en qualité d'administratrice. Elle remplacera Nathalie Palladitcheff qui quitte ses fonctions en raison de ses responsabilités croissantes chez Ivanhoé Cambridge. Elisabeth Van Damme sera la représentante de la Caisse de Dépôt et Placement du Québec, premier actionnaire de Spie. La ratification de cette cooptation sera proposée à la prochaine assemblée générale le 29 mai. De 2017 à juin 2019, elle était administratrice indépendante au sein du conseil d'administration de Bourbon Offshore. Elle est actuellement administratrice chez Elior Group où elle est également membre du comité d'audit.

Valeurs associées SPIE Euronext Paris +1.39%