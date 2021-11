Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SPIE : coopération renouvelée avec Siemens Real Estate information fournie par Cercle Finance • 04/11/2021 à 16:30









(CercleFinance.com) - SPIE annonce renouveler sa coopération avec Siemens Real Estatepour une durée de cinq ans. SPIE Deutschland & Zentraleuropa sera ainsi en charge du Facility Management technique des sites du groupe technologique et, en partenariat avec Siemens Real Estate, l'accompagnera dans sa transformation numérique par le biais de solutions efficaces et novatrices. ' Le partenariat avec Siemens n'a cessé de se développer. Chez SPIE, nous sommes fiers d'accompagner Siemens Real Estate sur la voie de la neutralité carbone grâce à nos solutions techniques et numériques ', explique Rainer Hollang, directeur général/COO de SPIE GmbH et directeur de la division opérationnelle Efficient Facilities de SPIE Deutschland & Zentraleuropa. SPIE Deutschland & Zentraleuropa assurera la gestion de la plupart des sites de Siemens Real Estate en Allemagne. 950 collaborateurs seront chargés de la gestion opérationnelle et immobilière des bâtiments.

Valeurs associées SPIE Euronext Paris +0.19%