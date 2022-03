Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie: contrats pour deux parcs éoliens dans la Manche information fournie par Cercle Finance • 22/03/2022 à 11:30









(CercleFinance.com) - Spie annonce avoir remporté, via sa filiale Spie Oil & Gas Services, les lots électricité, instrumentation et télécommunication de deux parcs éoliens en mer au large de Fécamp (Seine-Maritime) et de Courseulles-sur-Mer (Calvados).



'Les prestations comprennent l'étude, l'achat et la livraison des matériels, les travaux sur le site de montage, les raccordements finaux ainsi que l'assistance à la mise en service en mer', précise le groupe de services multitechniques.



Sur ces deux opérations, Spie Oil & Gas Services s'appuie sur l'expertise des équipes de la division industrie de Spie Industrie & Tertiaire en matière d'armoires électriques et de systèmes de vidéosurveillance.





