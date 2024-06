Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Spie: contrats-cadres de maintenance avec Ørsted information fournie par Cercle Finance • 04/06/2024 à 10:44









(CercleFinance.com) - Spie indique que sa filiale Groupe Correll a signé trois accords-cadres de plusieurs années avec Ørsted, leader mondial de l'éolien offshore, accords-cadres portant sur la recherche et le diagnostic de défaillances ainsi que la réparation à sec des installations.



Ils couvrent la détection et le diagnostic de défauts de câbles, ainsi que la réparation à sec des câbles haute tension et fibre optique d'exportation ou inter-réseaux, en mer ou sur terre, pour les parcs éoliens d'Ørsted au Royaume-Uni, aux États-Unis et à Taïwan.



Avec l'accord-cadre remporté en 2021 par Correll pour la maintenance de sites européens, cette signature renforce son positionnement comme partenaire de référence à l'échelle mondiale pour le groupe danois d'énergies renouvelables.





Valeurs associées SPIE 37.90 EUR Euronext Paris -0.42%