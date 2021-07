Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie : contrat sur un stade de football en Ecosse information fournie par Cercle Finance • 22/07/2021 à 11:58









(CercleFinance.com) - Spie a annoncé jeudi avoir remporté le contrat portant sur l'installation de nouveaux projecteurs à Tynecastle Park, le stade du club de football écossais Heart of Midlothian. Le groupe d'ingénierie français explique avoir remplacé les 176 projecteurs halogènes de cette stade basé à Edimbourg par 56 lampes LED, garantissant un éclairage conforme aux critères de la Fédération écossaise de football. Cette nouvelle installation, qui répond également aux critères de l'UEFA, s'inscrit dans le cadre du programme de rénovation du stade suite au retour du club en première division écossaise. Le passage à des luminaires LED, plus efficaces au plan énergétique, doit permettre au club d'économiser environ 78% d'énergie par an, soit plus de 34 tonnes de CO2 et 125.000 livres sur dix ans.

Valeurs associées SPIE Euronext Paris +1.66%