Spie : contrat remporté auprès d'EWE Go en Allemagne

(CercleFinance.com) - Spie annonce qu'à la suite d'un appel d'offres couvrant toute l'Europe, sa filiale allemande a été sélectionnée par EWE Go pour l'entretien et la gestion des pannes de ses bornes de recharges pour véhicules électriques - dont des chargeurs haute puissance. Spie Deutschland & Zentraleuropa assure cette prestation depuis avril, et pour plusieurs années. Elle assurera l'entretien et la gestion des pannes de plus de 1000 bornes de recharge EWE Go, dont la mise en place en Allemagne est prévue d'ici 2025.

Valeurs associées SPIE Euronext Paris +1.40%