Spie: contrat prolongé avec Lufthansa Technik à Hambourg

(CercleFinance.com) - Spie annonce avoir obtenu la prolongation anticipée de son contrat avec Lufthansa Technik pour les quatre prochaines années.



Collaborant depuis 20 ans, SPIE gère les équipements et installations techniques du site de Lufthansa à Hambourg, qui s'étend sur 500 000 mètres carrés et emploie environ 8 500 personnes.



Ce site, comprenant 85 bâtiments, est le centre de compétence et de contrôle de Lufthansa Technik, un leader mondial des services techniques pour l'aviation.



Pour les quatre années à venir, environ 150 collaborateurs de SPIE continueront à assurer divers services techniques, incluant alimentation électrique, climatisation, protection incendie et assistance continue.







Valeurs associées SPIE Euronext Paris +1.39%