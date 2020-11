Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie : contrat pour un site Mercedes-Benz Cercle Finance • 10/11/2020 à 10:53









(CercleFinance.com) - Spie indique avoir été chargée de l'installation et de la mise en service de l'ensemble des systèmes électriques (haute et basse tensions) du site Mercedes-Benz de Marienfelde, à Berlin, dans le cadre d'un projet de réaménagement de ce site. Le prestataire français de services multi-techniques indique qu'il a engagé les travaux en août dernier, et que l'achèvement de l'ensemble du projet est prévu pour fin 2021. Les termes financiers du contrat ne sont pas précisés.

