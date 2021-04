Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie : contrat pour un poste de transformation en Autriche Cercle Finance • 08/04/2021 à 10:51









(CercleFinance.com) - Spie annonce avoir été chargé par Netz Niederösterreich, le plus important fournisseur d'électricité, de gaz et de chauffage de Basse-Autriche, de la modernisation du système de commutation de 110 kV du poste de transformation de Neusiedl an der Zaya. Par ces travaux, le prestataire français de services multi-techniques accroîtra la capacité d'alimentation du réseau en énergie renouvelable. Les travaux ont débuté en mars de cette année et la mise en service du système est prévue pour l'été 2022.

Valeurs associées SPIE Euronext Paris -0.48%