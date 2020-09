Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie : contrat pour un bureau type avec Bayer Cercle Finance • 24/09/2020 à 10:49









(CercleFinance.com) - Spie annonce avoir décroché un contrat auprès de Bayer pour concevoir un bureau type équipé de technologies de pointe basées sur une plate-forme IoT (Internet des Objets), et l'installer sous forme de showroom afin qu'il puisse être testé. 'Ce showroom servira de prototype pour les futurs bureaux de Bayer. Grâce à ses solutions numériques, ce modèle de bureau permettra une utilisation plus efficace de l'énergie et a donc un impact positif sur l'environnement', explique Spie. Un réseau IoT utilisera des capteurs dans la pièce pour collecter et évaluer des données sur l'activité du bâtiment et son environnement, pour un contrôle automatique du chauffage, de l'ombrage, de la climatisation et de l'éclairage.

Valeurs associées VALNEVA Euronext Paris -2.11%