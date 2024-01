Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Spie: contrat pour Spie ICS avec Lefebvre Dalloz information fournie par Cercle Finance • 30/01/2024 à 14:41









(CercleFinance.com) - Spie ICS, filiale de services numériques française du groupe Spie, annonce accompagner Lefebvre Dalloz, spécialiste de la connaissance juridique et fiscale en France, pour équiper son nouveau siège social situé à La Défense.



Le contrat porte sur la fourniture et l'installation d'une infrastructure réseau (LAN, WLAN, sécurité et portail captif) pour le site. Spie ICS a également remporté le contrat de maintien en conditions opérationnelles (MCO) pour cinq ans, soit jusqu'à fin 2028.





Valeurs associées SPIE Euronext Paris +0.79%