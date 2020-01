Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie : contrat pour le siège toulousain de Crédit Agricole Cercle Finance • 23/01/2020 à 11:43









(CercleFinance.com) - Spie annonce que la division tertiaire de sa filiale française, dans le cadre du Groupement GA Smart Building (mandataire), a finalisé les travaux d'électricité du siège du Crédit Agricole Toulouse 31, entièrement rénové selon les critères du bâtiment intelligent. Elle vient ainsi d'achever l'intégralité des installations courants forts et courants faibles de ce nouveau bâtiment, qui accueillera à terme environ 500 collaborateurs sur 10.000 m2 de bureaux, pour en faire une vitrine des activités du groupe bancaire à Toulouse. Spie précise que 15 de ses collaborateurs ont été mobilisés pour mettre en oeuvre des technologies particulièrement innovantes et que 2,2 km de LEDs ont été installés pour offrir des jeux de lumière programmés tout spécialement pour le Crédit Agricole.

