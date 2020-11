Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie : contrat pour le réseau FTTH de l'Ain Cercle Finance • 24/11/2020 à 10:20









(CercleFinance.com) - Spie annonce que sa filiale de services numériques Spie ICS a été retenue par le Syndicat Intercommunal d'Énergie et de e-communication de l'Ain (SIEA) pour le déploiement de son réseau de fibre optique (FTTH) sur l'ensemble du département. Le SIEA a mis en place un ambitieux plan de déploiement de son réseau de fibre optique d'ici 2022 et a retenu Spie ICS pour réaliser la mise à niveau de ses équipements (dont certains datent de 2011) et l'implémentation de nouvelles installations. Une quinzaine de collaborateurs de Spie ICS est à pied d'oeuvre sur ce projet. Associés aux équipes du SIEA, ils sont intervenus en deux phases : d'abord en repérage et préparation à partir de juillet 2019, puis en intégration et mise en service à compter de mars 2020.

Valeurs associées SPIE Euronext Paris +4.17%