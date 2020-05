Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie : contrat pour la Potsdamer Platz à Berlin Cercle Finance • 25/05/2020 à 13:05









(CercleFinance.com) - Spie indique avoir remporté en août 2019 un contrat avec IMPPV portant sur la conception d'un nouveau centre de contrôle pour l'ensemble des biens immobiliers de la Potsdamer Platz, à Berlin, projet qui doit s'achever en mai 2021. Sa filiale Telba Gmbh réalise les travaux portant sur 16 bâtiments de la Potsdamer Platz, parmi lesquels des complexes de bureaux, un centre commercial, une salle de spectacle et plusieurs cinémas, ainsi qu'un parking souterrain sous toute la superficie de la place. Le contrat prévoit la connexion de tous les dispositifs techniques de sécurité des 16 bâtiments à un nouveau système de vidéosurveillance et de gestion des risques. Le système complet assurera la gestion d'environ 40.000 points de données et 700 caméras vidéo.

Valeurs associées SPIE Euronext Paris +3.11%