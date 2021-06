Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie : contrat pour la gestion d'immeubles à Berlin Cercle Finance • 14/06/2021 à 14:35









(CercleFinance.com) - Spie annonce avoir été chargée de la gestion technique et infrastructurelle de quatre immeubles berlinois appartenant à la société Union Investment. Le nouveau contrat d'exploitation a démarré au 1er janvier 2021, pour une durée initiale de trois ans. Le contrat inclut notamment l'entretien des systèmes de ventilation intérieure, des portes, des extincteurs automatiques à eau, des installations électriques, de la climatisation, du chauffage ainsi que de la technologie de contrôle des bâtiments. Spie mettra à profit son expertise pour apporter à Union Investment un soutien proactif pour améliorer les performances des différents immeubles et de l'ensemble de son parc en termes de durabilité, et donc de réduction de ses émissions de CO2.

Valeurs associées SPIE Euronext Paris -0.30%